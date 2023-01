Cambia la musica al Forum: la nuova playlist ufficiale

Monza sarà a suo modo una partita speciale, storica. Il riferimento è alla musica e agli effetti sonori che accompagneranno il pre-gara, l’ingresso delle squadre, i time-out e tutte le varie pause. La Lega Pallavolo Serie A infatti ha stabilito un nuovo protocollo da utilizzare nei palazzetti, realizzando e mettendo a disposizione "Soundtrack Volley". Composta e prodotta da musicisti professionisti, con la supervisione del direttore artistico Marco Caronna, ha 101 inediti liberi da diritti e quindi utilizzabili a piacimento da speaker, uffici stampa, social manager, videomaker e altri addetti ai lavori, che non dovranno più preoccuparsi dei diritti legati ai brani. Sembra infatti che ci siano stati blocchi e problemi ad account di società che avevano pubblicato video con brani su cui non avevano pagati i diritti. Il timore è che queste tracce non avranno affatto lo stesso appeal delle mitiche canzoni di Queen, Europe o AcDc.

