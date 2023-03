Cambiano le regole, cinque i team promossi

Cambiano le regole per la promozione dalla C Gold alla serie B interregionale. Prima erano previste per la poule Marche-Umbria 3 promozioni + eventuali wild card. Ora è ufficiale la variante delle 5 promozioni certe. Crescono le chances per Virtus Civitanova e Attila Junior Porto Recanati che, in attesa dei playoff, veleggiano rispettivamente al 1° e al 4° posto (ex-aequo col Pisaurum Pesaro), a 5 turni dalla fine della stagione regolare. Il commento di Marco Pallotti: "Per ora – ha dichiarato il dg virtussino – per noi cambia poco. La concentrazione è sul primo obiettivo: il primato al termine della fase-1. Con la nuova regola le promozioni saranno più in linea coi verdetti del campo, senza margini per la discrezionalità della Federazione. Non va bene però il principio che certe scelte vengano operate a marzo, a stagione inoltrata. Si fosse deciso per tempo, si poteva cambiare la formula dei play-off nel senso di una maggiore compatibilità con le 5 promozioni senza dover impegnare negli spareggi ben 12 squadre sulle 14 del girone. Va be’: concentriamoci sul campo che è meglio".