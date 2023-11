Campiglione decimato da assenze e Covid. Chiesanuova torna a splendere

Chiesanuova

3

Monturano Campiglione

1

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (22’st Giaconi), Iommi, Badiali, Canavessio, Monteneri, Defendi (15’st Pasqui), Crescenzi (31’st Morettini), Sbarbati, Mongiello, F.Carnevali (22’st Dutto). All. Mobili.

MONTURANO CAMPIGLIONE: Lanari, Paniconi, Alouan, Bernacchini (16’st Nacciarriti), Finucci, M.Adami (11’st Ezzaitouini), Islami, Loviso (25’st D’Amicis), Rotondo, G.Adami (11’st Frinconi), De Carolis (11’st Tracanna). All. Cuccù.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Reti: 15’ Crescenzi, 32’ Canavessio, 43’ Defendi, 41’st Tracanna>

Note: spettatori 300 circa; espulso Paniconi; ammoniti M.Adami, Paniconi, Ezzaitouini; corner 5-7; recupero 1’ e 5’.

Il Chiesanuova ricomincia. Dopo la caduta di Montegranaro, ko successivo a ben 6 turni da imbattuto, il gruppo di Mobili si sbarazza 3-1 del Monturano Campiglione e si issa di nuovo in seconda posizione (con i tifosi che, scherzando, cantano "ce ne andiamo in serie D"). Un primo tempo da infiocchettare, presi per mano da un Crescenzi ovunque, basta e avanza per sconfiggere una rivale che, certamente condizionata da assenze e dai casi di Covid, da ieri resta pure ultimo. Il Chiesanuova ha vinto due volte, anche fuori del rettangolo verde, in virtù dell’ingresso omaggio riservato a tutte le donne.

Cronaca. La sfida si tinge di biancorosso al 15’ quando Crescenzi ruba palla e s’invola, poi dal limite calcia centralmente e il baby Lanari si fa superare. Dopo un’occasione per parte, al 32’ ecco il raddoppio grazie all’inzuccata di Canavessio su corner. Nel finale la ciliegina, su punizione disegnata da Defendi. Nella ripresa il ritmo cala, Cuccù fa un triplice cambio e i fermani migliorano, mentre il Chiesanuova diventa rinunciatario. Proprio i neoentrati si rendono pericolosi, Nacciarriti prende il palo al 34’ e a 4’ dalla fine Tracanna trova il gol della bandiera (con il Monturano rimasto in 10). Bella notizia infine il ritorno in campo di Tanoni dopo oltre un anno e mezzo di assenza.

Andrea Scoppa