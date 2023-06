Campionati di pattinaggio Le Marche protagoniste

Le atlete e gli atleti marchigiani si sono fatti valere al campionato italiano pattinaggio corsa su pista 2023 che ha caratterizzato il fine settimana a Pollenza, si è trattato dell’ultimo appuntamento stagionale prima degli Europei francesi di luglio e dei Mondiali italiani di Alte Ceccato.

Ecco i risultati dove hanno brillati i nostri rappresentanti.

La junior Giulia Presti, tesserata per il club teramano del Rolling Bosica, ha vinto la 10mila eliminazione; la montecosarese Alice Sorcionovo e Giorgia Benigni, entrambe della Luna Sports Academy Senigallia, hanno tagliato il traguardo al primo e al secondo posto nel Giro atleti contrapposti; Sorcionovo ha vinto anche i 500 metri sprint dove la compagna di squadra Chiara Cognigni ha tagliato il traguardo al terzo posto. Nei senior successo di Edda Paluzzi (Patt. Sambenedettesi) nei 10mila eliminazione; seconda Valentina Buccolini (Juvenilia Pollenza) nel giro atleti contrapposti e nei 500 sprint; primo Alessio Piergigli (Luna sports) nel giro atleti contrapposti; terza Linda Rossi (Torollski Center Pesaro) nei 10mila puntieliminazione; terzo Andrea Angeletti del Civitanova Skating team nei 500 metri sprint.

Nell’ultimo giorno di gare ci sono stati altri risultati molto positivi per le Marche. Nei senior Linda Rossi è arrivata seconda nei 1000metri sprint; medaglia di bronzo nei 3000 metri Americana per la società Luna Sports Academy che ha impiegato Chiara Cognini, Martina Ferretti, Silvia Paoletti e Alice Sorcionovo. Negli junior, Sorcionovo ha vinto i 1000 sprint precedendo Giulia Presti.

"Siamo molto contenti della manifestazione, nonostante i capricci del tempo e la pioggia. L’appuntamento – ha sottolineato Simone Illuminati, responsabile della Juvenilia, organizzatrice del campionato 2023 – è andato molto bene. Ringrazio le società che riescono a preparare nel migliore dei modi i pattinatori. Sono loro i veri protagonisti dei Campionati e ci regalano sempre un grande show".

E in effetti lo spettacolo non è mancato sulla pista "Gilda Leoperdi" di Pollenza. Queste gare sono state altri momenti di verifica in vista dei prossimi appuntamenti. "Adesso – ha annunciato il commissario tecnico Massimiliano Presti – lavoreremo sul gruppo da portare agli Europei e ai Mondiali. L’Italia si presenta con una squadra che promette bene, siamo coperti in quasi tutte le specialità. Ora tocca ai ragazzi farsi valere anche a livello internazionale. Agli Europei, in una pista difficilissima, subentrerà la capacità di adattarsi in poco tempo. Noi italiani siamo molto bravi in questo. Parlano i risultati della storia della nostra disciplina. Al mondiale, giocato in casa, non avremo ovviamente il problema adattamento. In quel caso la Nazionale dovrà essere pronta, grazie al lavoro fatto assieme a tutti i tecnici, per arrivare in condizioni ideali sotto il profilo mentale e sportivo".