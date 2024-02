Campionati italiani assoluti indoor. Alle Marche tre medaglie di bronzo

Tre medaglie di bronzo per gli atleti delle Marche ad Ancona in una spettacolare edizione dei Campionati italiani assoluti indoor al PalaCasali. Negli 800 metri è di nuovo protagonista Eleonora Vandi che conquista il terzo posto. La mezzofondista pesarese dell’Atletica Avis Macerata, con il tempo di 2’04“51, riesce a tornare sul podio tricolore. Stesso piazzamento di Lorenzo Del Gatto nel peso: il lanciatore montegiorgese, in gara per i Carabinieri, sfiora i diciannove metri con 18.97 e ripete la terza piazza dell’anno scorso all’aperto. Tra i migliori d’Italia nei 400 metri c’è l’anconetano Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon), terzo al traguardo, che si migliora in 47“15 realizzando un altro record personale in questo splendido avvio di stagione. Nell’alto quarta la sambenedettese Enrica Cipolloni (Fiamme Oro) con 1.84 a due centimetri dal personale firmando la sua miglior misura degli ultimi tre anni. Settimo posto complessivo negli 800 per Federico Vitali (Atl. Avis Macerata, 1’52“24), invece nei 60 metri Alice Pagliarini si guadagna il pass per la finale e poi la fanese delle Fiamme Gialle, pluricampionessa italiana giovanile, chiude ottava in 7“44 dopo aver corso la batteria in 7“42. È un’esperienza importante tra i big anche per Mattia De Angelis (Asa Ascoli Piceno), nono nel triplo con 14.72. Due staffette in pista nella 4x400 con il decimo posto della Sef Stamura Ancona, 3’56“63 per Benedetta Boriani, Virginia Bancolini, Sara Santinelli e Sofia Scorcelletti, e l’undicesimo del Team Atletica Marche con Alice Frontalini, Greta Luchetti, Valentina Natalucci, Alessandra Rivellini in 4’04“35. Nell’alto undicesima Laura Giannelli (Asa Ascoli Piceno, 1.70), nei 60 metri out in batteria l’ascolana Ilenia Angelini (Esercito, 7“58) e Fabio Yebarth (Sport Atl. Fermo, 6“94). In una seconda giornata tricolore dove il 17,60 di Diaz nel triplo, il 21,69 di del campione europeo indoor Weir nel peso che vince il duello con l’argento mondiale Leonardo Fabbri, i successi nei 60 di Dosso (7.06) e di Ali (6.57), il record U20 dell’alto di Aurora Vicini (1,92) sono solo alcuni dei flash di un altro ricco pomeriggio di atletica nella Dorica per la seconda e ultima giornata degli Assoluti indoor. Federico Riva (Fiamme Gialle) completa la doppietta tricolore nel mezzofondo: titolo nei 3000 metri (7:57.89) dopo quello dei 1500 di sabato. Notevoli i 3000 femminili con Ludovica Cavalli (Aeronautica) allo stagionale di 8:47.76, Federica Del Buono (Carabinieri) al personale di 8:48.93, Marta Zenoni (Luiss) scesa a 8:50.31.