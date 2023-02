Campionati italiani, Cera è di un altro livello A Roma domina con sei medaglie e tre ori

Estate o inverno non fa differenza per Maria Chiara Cera, i suoi sono trionfi quattro stagioni. La giovane nuotatrice non udente ha infatti nuovamente impazzato ai Campionati Italiani di Nuoto della Fssi (Federazione sport sordi Italia) riuscendo a collezionare ben 3 medaglie d’oro. Non le sole peraltro. L’atleta maceratese classe 1999, già nazionale azzurra (bronzo alle Olimpiadi per sordi a maggio nella staffetta 4x100 mista) in totale ne ha messe al collo 6. Nello specifico la Cera è stata velocissima nella sua specialità, il dorso, primeggiando nei 50, 100 e 200. Inoltre ha ottenuto l’argento nel 50 farfalla e nel 100 stile ed infine il bronzo nel 50 stile. Dulcis in fundo ha stabilito due nuovi record nelle distanze dei 50 e 200 dorso (ritoccando suoi precedenti primati) ed ha mancato quello nei 100 per pochi decimi e chissà che non possa infrangerlo a breve.

Andrea Scoppa