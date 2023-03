Campionati mediterranei Premiata l’azzurra Margherita Danti

"Sorpresa e felice". Queste le sensazioni provate da Margherita Danti, cingolana, quando è stata premiata come miglior portiere al Mediterranean Handball Confederation Championship, la 16ª edizione internazionale dei campionati mediterranei femminili disputati a Nauplia, in Grecia. Margherita ha difeso la rete della Nazionale italiana di pallamano Under 17, che ha concluso la competizione al settimo posto. Classe 2006, la ragazza ha iniziato e proseguito l’iniziale fase della sua carriera con la Polisportiva Cingoli: ora è la numero uno del Camerano impegnato in A2 femminile, allenatore il cingolano Davide Campana responsabile dell’intera area tecnica del sodalizio cameranese. Figlia d’arte, Margherita: il babbo Giuliano, fisioterapista, è stato portiere di pallamano in A e in Nazionale. "Oltre al premio, la partecipazione ai Mediterranei – ammette Margherita – mi ha regalato moltissime emozioni: ho pure indossato la fascia di vice capitana. E siamo uscite a testa alta da questo importante torneo: la nostra nazionale ha vinto la Coppa del Presidente. Quanto al mio impegno in nazionale, se l’ho effettuato al meglio, per il sostegno ricevuto devo ringraziare Davide Campana e Cristiano Giambartolomei preparatore dei portieri del Camerano". Per Margherita, che riesce brillantemente a conciliare lo studio (frequenta a Jesi il liceo classico) con l’intensa attività agonistica, si profila un futuro prestigioso: squadre della massima divisione la stanno seguendo con particolare interesse.

Gianfilippo Centanni