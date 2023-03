Campionati nazionali universitari

Come avviene ormai dal 2018 il Cus Macerata si è presentato ai Campionati nazionali universitari con due rappresentative di studenti iscritti ad UniMc. Ancora una volta la polisportiva di via Valerio comincia le fasi preliminari di qualificazione con il team di calcio a 5 maschile e con la pallavolo femminile. Proprio le ragazze hanno appena inaugurato le loro gare e rischiano di essere già al capolinea. Nuovamente sorteggiate con il Cus UniTe che l’anno passato le aveva estromesse, le cussine sono state sconfitte a Teramo 3-0. Un ko netto dato che le avversarie sono molto più forti, utilizzando come base giocatrici di una formazione di serie B. Per scongiurare l’eliminazione servirà una impresa nel match di ritorno che si giocherà il 7 marzo. Il 14 invece esordierà il calcio a 5 maschile. Una selezione che un anno fa ha fatto sognare, giungendo all’ultimo atto a Cassino e perdendo solo per mano dei cugini del Cus Ancona, uno storico argento.