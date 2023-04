Campionati universitari Cus Macerata promosso

Missione compiuta dalla sezione storicamente più florida del Cus Macerata tra gli sport a squadra. La rappresentativa di calcio a5 maschile ha messo a segno il blitz che serviva per avanzare nei Campionati nazionali universitari, battendo 3-6 il Cus Ferrara. All’andata era finita 3-3, un risultato non ottimale, tuttavia in casa maceratese c’era tanta fiducia di poter fare molto meglio nella successiva gara in trasferta. E così è stato. Dopo l’1-1 dell’intervallo, il Cus Macerata nella ripresa ha dilagato fino all’1-5 e poi ha controllato l’ampio vantaggio. A segno due volte Francesco Marangoni, quindi Giuggiolini, Nardi, Florio e Capitanelli. Il prossimo step sarà contro Pisa che ha superato 4-5 Parma.

Andrea Scoppa