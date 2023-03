Campionato fermo, il Tolentino recupera

Nessuna squadra del girone F della serie D scenderà in campo. Infatti si sta disputando il torneo di Viareggio dove tra le squadre iscritte risulta, come di consueto, anche la rappresentativa di serie D. Quindi per il Tolentino – così come per le altre marchigiane Vigor Senigallia, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Sambenedettese e Alma Juventus Fano – un fine settimana dove poter recuperare le energie, gli acciaccati e le forze in vista del fotofinish del campionato. I cremisi di mister Gianfranco Zannini torneranno in campo domenica prossima, in casa, contro il Nuova Florida. Poi altre cinque battaglie dove cercare di raccimolare punti per evitare la retrocessione in Eccellenza, disputando almeno i playout. Un’impresa non facile.