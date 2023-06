Campionato provinciale Open: splendido bis del Piediripa C5

Sta diventando una dinastia quella del Piediripa C5, squadra futsal della frazione di Macerata che ha appena vinto il titolo provinciale nel campionato Open organizzato dal Csi. O meglio, lo ha rivinto! Sì perché il gruppo piediripense allenato da Alessandro Salvucci, tecnico ’autoctono’, era già riuscito nell’impresa l’anno scorso. Se vincere è difficile, si sa che ripetersi lo è di più, quindi complimenti a tutti, a cominciare dalla presidentessa Cecylia Stroinska, attivissima nell’impianto delle gare casalinghe, i Ludi di Apollo, e prima tifosa. Piediripa C5 aveva chiuso la fase regolare del girone Blu già come migliore di tutte, primo posto con 8 lunghezze di margine sui civitanovesi de La Boca e miglior difesa in assoluto. Nel primo turno playoff ha superato 4-1 il Borgorosso Tolentino, in semifinale (curiosamente come l’anno passato) ha poi sfidato il Castrum Lauri festeggiando grazie alla lotteria dei rigori. Presa la finale, disputata nella tensostruttura di via Mattei a Corridonia, ha prevalso sul Montelupone al termine di una partita quasi calcistica. I piediripensi (senza lo squalificato Giacomo Luciani, fin lì trascinatore) infatti si sono imposti 1-0 grazie alle rete di Maggini nella ripresa. Ancora campioni provinciali e perché non sognare qualcosa in più? Piediripa C5 infatti parteciperà ora alle finali regionali. Questi i protagonisti: Marco Muzi, Massimo Ilari, Andrea Baraboglia, Giacomo Giannini, Marco Viti, Daniele De Santis, Giacomo Luciani, Damiano Ciarapica, Roberto Compagnucci, Simone Seresi, Samuele Maggini, Lorenzo Ferretti. Allenatore Alessandro Salvucci.

Andrea Scoppa