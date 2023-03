Campionato regionale di staffette cross Avis Macerata e Civitanova in primo piano

Trecento atleti hanno animato il campionato regionale di staffette cross che si è disputato al CorridoMnia Park. Impeccabile l’organizzazione della Sacen in collaborazione con la Fidal. È una stata una vera giornata di sport con 300 atleti iscritti per un totale di circa 700-800 presenze, compresi genitori ed accompagnatori. Il Presidenti Doriano Mitillo ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questo appuntamento. Non sono mancati risultati di rilievo a testimonianza del valore tecnico della manifestazione.

Staffette 3x1000 Ragazzi, Avis Macerata: Matteo Sdrubolini, Paolo Dimmito, Pietro Cippitelli; Ragazze, Sef Stamura Ancona: Letizia Martelli, Sofia Montenovi, Lucrezia Bagnarelli. Cadetti, Atl. Civitanova: Mattia Amoroso, Leonardo Doria, Marco Bigoni. Cadette, Avis Macerata: Chiara Bocci, Elisa Scattolini, Irene Ippoliti. 4x2000. Assoluti, Avis Macerata: Niccolò Rubini, Marco Pallotta, Leonardo Storani, Federico Vitali; a seguire il Cus Camerino con Taha Zahir, Andrea Sagratini, Andrea Mingarelli e Giacomo Fedeli; SM50, Sef Stamura: Enrico Tesei, Leonardo Sanna, Giovanni Francavilla, Vincenzo Guerrieri. SM60, Sef Stamura: Piergiorgio Gigli, Nazzareno Verdenelli, Michele Filippetti, Pietro De Gaetani. 4x2000: Assolute, Sef Stamura: Valeria Carnevali, Eva Luna Falcioni, Virginia Bancolini, Lucia Burini; completano il podio l’Atletica Avis Macerata, seconda con Sofia Romagnoli, Sofia Marchegiani, Meskerem Paparello e Ilaria Sabbatini, e il Cus Camerino, terzo, con Alice Canestrini, Emma Vincenzetti, Maria Faganello e Alessia Pistilli; SF40, Atl. Osimo: Veronica Patricia Perez, Silvia Zoppi, Veronica Lucantoni, Miriam Sileno; SF45, Sacen Corridonia: Elena Astolfi, Katiuscia Carletti, Amina Vico, Sara Fedeli; SF50, Atl. Ama Civitanova: Mara Foresi, Annamaria Perrotta, Giovanna Francolini, Lucia Torresi; SF60, Amat. Avis Castelfidardo: Anna Maria Cagnoni, Alessandra Calcabrini, Maria Cingolani, Paola Frontini.