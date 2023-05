Campionesse a Tolentino Si allenano Lin e Cocciaretto

di Lucia Gentili

"Sono felice di essere qui. I campi da tennis sono belli, ci si allena bene: mi sto preparando sia per il torneo di Roma che per il Roland Garros di Parigi. Spero di tornare a Tolentino". Sono state le parole (tradotte dall’inglese), ieri in conferenza, della ventinovenne tennista cinese numero 39 al mondo (attuale 39 Wta-best ranking 33 Wta) Zhu Lin. Per la sua prima volta in Italia ha scelto il circolo tennis di Tolentino, accompagnata dall’allenatore Goran Tosic e dal preparatore atletico Carlo Bilardo, oltre che dal marito e dal fisioterapista. Ad allenarsi insieme a lei un’altra campionessa (tra l’altro tesserata col circolo tolentinate): l’atleta ormai "di casa", la ventiduenne di Fermo Elisabetta Cocciaretto (attuale 45 Wta), anche lei in preparazione degli stessi tornei. Soddisfatti ovviamente Marco Sposetti, presidente dell’associazione Tennis Tolentino (che gestisce l’impianto), il sindaco Mauro Sclavi e la vicesindaco e assessore allo Sport Alessia Pupo. Reduce dal Madrid Open, Zhu Lin ha fatto tappa direttamente a Tolentino. "Per noi è grande motivo di orgoglio – ha esordito il presidente Sposetti – averla qui, per l’attenzione e la professionalità. Un’occasione di crescita, anche per una cultura diversa. È importante il nostro modello di gestione dell’impianto: la struttura ci consente una visione dello sport a 360 gradi, dagli amatori ai professionisti, dai bimbi di 5 anni agli over 65, dall’aspetto del gioco a quello sociale. Credo sia questa la soluzione del futuro, promuovendo lo sport a livello locale e nel mondo, e organizzando eventi di altissimo livello. Preziosa la collaborazione con Bilardo". L’atleta cinese ha aggiunto di apprezzare cibo e persone del posto. "La terra rossa non è la mia superficie preferita – ha detto Zhu Lin –, ma qui mi trovo bene. Per il futuro spero di poter giocare (e vincere) ancora per tanto tempo". "Io mi sento accolta come una di famiglia ormai – ha aggiunto la Cocciaretto –, ogni volta che torno dalle trasferte mi alleno qui. Sono molto attaccata al nostro territorio e alle origini. Sono contenta di prepararmi con Zhu Lin, anche per la sua esperienza". E ha strappato una promessa a Sposetti: se arriverà in semifinale dovrà giocare in serie B. "L’associazione sta crescendo – ha detto la vicesindaco –, è un punto di riferimento per la città, sia per lo sport che come spazio di aggregazione sociale". "Siamo molto contenti di accogliere queste atlete anche per i valori e il messaggio straordinario che danno ai ragazzi", ha dichiarato il sindaco. Nel pomeriggio c’è stata l’esibizione delle due campionesse al campo centrale, e a seguire gli autografi di rito. Partiranno sabato.