Canesin mette nel mirino l’Atletico Centobuchi

Il girone di andata della Cluentina si conclude oggi in Abruzzo, i maceratesi alle 14.30 archiviano la prima metà a Martinsicuro contro l’Atletico Centobuchi. Giornata n.16 di quelle complicate e non solo perché la trasferta è la più lunga del campionato, ma perché gli avversari di mister Fusco sono quarta forza con 9 punti in più. Dopo un avvio choc fatto di 3 sconfitte su 3 gare, gli ascolani hanno intrapreso una costante e brillante risalita e negli ultimi due turni hanno steso prima il Trodica e poi (0-1) Corridonia col solito Liberati. La formazione allenata da Canesin invece si presenta terz’ultima e finora senza successi corsari, anzi la gioia del bottino pieno manca da 10 incontri. Un’eternità e quanto ci sarebbe bisogno di un blitz per morale e classifica! Va detto comunque che entrambe sono migliorate recentemente, grazie a 3 pareggi di fila, l’ultimo 1-1 in rimonta con la Monterubbianese. Canesin non recupera Foglia, c’è invece Scoccia.

Andrea Scoppa