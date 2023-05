Cantatore: "Adesso ci attendono tre finali"

"È stata una gara di sofferenza come ci si poteva aspettare, perché siamo andati in casa del Casette Verdini, una delle squadre più in forma del momento per risultati e prestazioni". Francesco Cantatore, allenatore del Corridonia, tira le somme sulla partita finita in parità. "Avremmo potuto – continua – fare qualcosa in più in fase offensiva, perché le poche occasioni che questo tipo di squadre ti concedono vanno sfruttate meglio". Il tecnico si dice ottimista dal punto di vista difensivo perché per l’ennesima partita la squadra non ha subito reti, "ottima fase difensiva perché lasciare a secco una squadra come Casette Verdini non è cosa da tutti". Per Corridonia le ultime tre partite sono ognuna fondamentale, "abbiamo tre finali da giocare, la prima sarà con la Monterubbianese, partita che vale tanto perché si tratta di uno scontro diretto e in più potremo contare sul sostegno dei nostri tifosi, perciò vogliamo far bene".

