Cantatore: "Disputata l’ennesima bella prova"

"Fatta una bella prova contro una formazione di qualità come il Trodica". Commenta così Francesco Cantatore, tecnico del Corridonia, il pareggio sul campo del Trodica. "La partita – aggiunge – è stata giocata sulla falsariga delle ultime uscite per quanto abbiamo mostrato, il controllo del gioco è stato più dalla parte nostra e le occasioni importanti per sbloccarla le abbiamo avute soprattutto noi. Abbiamo calciato sei volte verso la porta e colpito anche un palo; gli avversari invece si sono resi pericolosi solo in una circostanza, a dimostrazione della ritrovata compattezza emersa nelle ultime settimane". Ora il Corridonia riposerà nel prossimo turno. "Ci fermiamo nel momento peggiore possibile, perché stavamo andando bene, ma d’altronde ogni squadra si dovrà fermare e quindi ci prepareremo al meglio perché tra due settimane ci attende una partita fondamentale contro la Cluentina".

ma. na.