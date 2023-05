Cantatore è sicuro: "I giocatori faranno una grande prestazione"

"A Casette Verdini per fare una grande gara". Sprona così la squadra Francesco Cantatore, allenatore del Corridonia prima della fondamentale sfida odierna. "Siamo carichi e preparati al meglio per giocare una grande partita, sappiamo di affrontare un avversario molto preparato e in fiducia, ma abbiamo preparato la gara nei minimi dettagli. Già subito dopo la fine della partita contro la Civitanovese, eravamo tutti al lavoro e concentrati su questa sfida. Sono sicuro che la squadra saprà offrire un’ottima prestazione perché siamo vogliosi di portare a casa un risultato pesante". Per Corridonia è un match importantissimo in chiave salvezza considerando che il campionato è agli sgoccioli, da qui alla fine ci sarà bisogno di punti pesanti. "Daremo battaglia contro tutti, come abbiamo sempre fatto, perché abbiamo dimostrato che indipendentemente dall’avversario possiamo giocarci le nostre chance".

Marco Natalini