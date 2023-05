Cantatore non ci sta: "Dodici punti in palio sono ancora tantissimi"

"Sconfitta che ci lascia un po’ di amarezza visto il modo con cui è arrivata". Analizza così l’ultima caduta in campionato arrivata contro la Civitanovese, Francesco Cantatore, allenatore del Corridonia. "Dispiace perché la partita poteva finire tranquillamente in pareggio. Sfortunatamente nell’unica conclusione della partita la Civitanovese ci ha colpito. Invece noi abbiamo offerto una buona prestazione fin dall’inizio, ma non abbiamo sfruttato tre occasioni che potevano essere importanti per pareggiare la gara". Per la squadra di Cantatore la lotta salvezza è sempre più accesa visto il gran numero di squadre ravvicinate e distaccate da pochi punti: "Ci sono ancora dodici punti in palio e per la classifica che c’è sono ancora tantissimi – continua il tecnico –. Dovremo essere bravi a riscattarci dalla sconfitta casalinga già dalla prossima partita perché andiamo Casette Verdini per fare una grande prestazione. Io e lo staff subito dopo la fine della partita con la Civitanovese ci siamo messi al lavoro per preparare la sfida nei minimi dettagli insieme ai calciatori".

m. n.