Cantatore: "Siamo pronti per sfidare il Monturano"

"Ci aspetta una grande partita, siamo pronti per giocarcela al meglio". Francesco Cantatore, tecnico del Corridonia, presenta la sfida casalinga contro il Monturano Campiglione in programma alle 15. "Questa settimana – aggiunge – è stata fondamentale perché ho potuto allenare la squadra al meglio ed inserire alcuni nuovi schemi tattici". Cantatore elogia i giocatori per le capacità tecniche e caratteriali che stanno dimostrando quotidianamente: "sono molto fortunato ad avere questi ragazzi, hanno tanta voglia di fare bene e di invertire la rotta; tutti siamo consapevoli del potenziale dell’organico e vogliamo sfruttarlo al massimo, i calciatori sotto questo aspetto mi stanno seguendo al meglio". Il tecnico ha messo in rilievo la compattezza di squadra nei momenti difficili: "i ragazzi riescono a fare gruppo e combattere l’uno per l’altro quando entrano in sofferenza, questo è un bel segnale".

Marco Natalini