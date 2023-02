Cantatore: soddisfatto del punto conquistato

"Sono molto soddisfatto per la prestazione della squadra e per l’approccio che abbiamo avuto alla partita". Parla Francesco Cantatore, tecnico del Corridonia, dopo il pareggio per 0-0 sul campo della Passatempese di sabato scorso. "Abbiamo giocato novanta minuti di livello - aggiunge - creando tante occasioni nitide per, ma che non abbiamo sfruttato al meglio. Affrontavamo una avversaria molto ostica che in casa ha ottenuto risultati favorevoli; la squadra ha un po’ sofferto solo per una decina di minuti nel primo tempo e cinque nel secondo, ma ho ottenuto le risposte che volevo perché la squadra si è compattata ancora di più e ha lottato e ne sono molto fiero". Il tecnico non è preoccupato per la fase realizzativa perché crede che i gol arriveranno, specialmente vista la prima partita sotto la sua guida tecnica si aspettava una partita grintosa e così è stato: "Per ottenere risultati importanti il primo obiettivo è quello di non prendere gol e noi ci siamo riusciti, rischiando pochissimo quindi andiamo avanti per la nostra strada perché i tre punti arriveranno".