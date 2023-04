Cantatore: "Un successo meritato"

"La vittoria è meritata e ci ripaga del grande lavoro svolto in queste settimane". È soddisfatto Francesco Cantatore, tecnico del Corridonia, dopo la vittoria per 1-0 contro la Cluentina. "Abbiamo battuto – aggiunge – un avversario temibile, che ha una squadra ben costruita ed è in grado di mettere in difficoltà molte formazioni, come ha già dimostrato in altre occasioni. La vittoria è meritata per quanto si è visto in campo, perché abbiamo creato molte occasioni da gol, specialmente nel secondo tempo". Per il tecnico rossoverde questo risultato non è un caso, ma anzi deriva dal grande lavoro. "Abbiamo offerto una serie di prestazioni di livello nelle ultime partite, andando a giocare anche su campi molto difficili e non abbiamo raccolto quanto seminato in termini di risultati, quindi i 3 punti conquistati sulla Cluentina mi soddisfano parecchio soprattutto in vista delle prossime sfide quando dovremo farci trovare pronti, contro avversari altrettanto forti".

ma. nat.