Cantine Riunite al tappeto, troppo più forti gli ascolani

Niente da fare per le Cantine Riunite Tolentino a Pesaro nella semifinale di serie D di calcio a 5 maschile contro il colosso Damiani&Gatti. All’interno delle gare della Finals Cup che ha assegnato la Coppa Marche nelle varie categorie, c’era infatti questa sfida atipica e la vincitrice disputerà una finale al termine della stagione sportiva e in quell’occasione verrà messo in palio il balzo di categoria. Dopo aver vinto il quarto-derby con il Borgorosso, la formazione cremisi nulla ha potuto contro un rivale troppo forte che, non a caso, ha avuto la meglio con un eloquente 9-1. Di Raponi la rete della bandiera. Non era il classico avversario di categoria, gli ascolani infatti la scorsa primavera avevano vinto nientemeno che il torneo nazionale di serie B e adesso avrebbero dovuto militare in A2, tutto annullato da sopraggiunti problemi di natura economica.

Marco Salvatori, presidente delle Cantine Riunite, ha comunque espresso il suo orgoglio ed il suo grazie: "Abbiamo perso 9-1 una semifinale di Coppa. Il sorteggio ci ha dato una squadra fortissima, di tre categorie superiore. Lo sapevamo che sarebbe andata così, ma siamo andati in pullman, in 50, e a fine partita ci siamo presi i complimenti per la correttezza in campo nonostante "l’umiliazione" subita e per i 18 ragazzetti che ci hanno sostenuto per tutta la gara con cori, bandiera e striscione. Lo sport è fatto per il 99% di risultati, ma a volte basta l’1% per renderti orgoglioso! Grazie a tutti".

Andrea Scoppa