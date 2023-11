Canulli fa centro al 94’. E ora la Biagio è terza

BIAGIO NAZZARO

1

FERMIGNANESE

0

BIAGIO NAZZARO : Minardi, Agostinelli, Guerri, Brocani, Ortolani, Petoku, Borocci, Cardinali, Canulli, Coppari (23’ st Parasecoli), Montagnoli. Panchina: Sartarelli, Terranova, Pacenti, Bocchini, Sabbatini, Angelani, Cecchetti, Ludovico. All. Domenichetti.

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Santi (26’ st Orciari), Labate, Cinotti (32’st Izzo), Cleri, Bozzi. Panchina: Fini, Ruci, Ait Brahim, Sarre, Volpini, De Santis, Vegliò). All. Fini.

Arbitro: Bardi di Macerata.

Rete: 49’ st Canulli.

All’ultima curva la Biagio Nazzaro piazza l’acuto vincente. I rossoblu rialzano la testa dopo la sconfitta di Marina superando di misura e all’ultimo assalto la Fermignanese. Con i tre punti la squadra di Domenichetti sale al terzo posto del girone A di Promozione (assieme al Fabriano Cerreto) a quattro punti dalla vetta occupata dai Portuali, prossimo avversario, in trasferta, proprio della Biagio. Per la Fermignanese quarta sconfitta su cinque partite. A decidere la partita un gran gol di Canulli (foto) in pieno recupero dopo che la Fermignanese aveva sfiorato il colpaccio poco prima con il colpo di testa di Labate con la grande risposta di Minardi. Nel primo tempo ci provano Montagnoli per i locali e Cleri per gli ospiti. Meglio gli ospiti a inizio ripresa, ma le grandi emozioni arrivano nel finale con la Biagio che colpisce all’ultimo tentativo.