Caos Reggina, scontro tra il club e il ministro Abodi

Il cielo sopra Reggio Calabria è cupo a meno di due giorni dalla scadenza dei termini per l’iscrizione al campionato. "Sono sorpreso dalle dichiarazioni del Ministro Abodi – commenta il patron amaranto Saladini -. Ritengo che non abbia tutte le informazioni del particolare caso della Reggina. Siamo pronti ad illustrare anche a lui la nostra posizione, così come ne abbiamo riferito a tutti gli organismi federali dello sport e all’autorità giudiziaria, assumendoci anche responsabilità e penalizzazioni". Abodi in precedenza aveva dichiarato: "Il caso Reggina va in direzione opposta rispetto all’equa competizione. Il club ha utilizzato una legge dello Stato non rispondente alle norme dell’ordinamento sportivo. Non è un caso che qualcuno sia andato in C o non si sia qualificato per i playoff pur avendo pagato tutto e tutti, mentre la Reggina ha fatto acquisti e grazie a questo pronunciamento se la cava con il 5% di debiti fiscali. Siamo fuori dal perimetro dell’equa competizione".