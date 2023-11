Capitan Urbinati: "Risultato buono,. Kalombo ci darà una grossa mano"

Espulso dalla panchina mister Alberto Rondina, in sala stampa nel dopogara, è arrivato il capitano dell’Alma Juve Fano, Gianluca Urbinati: "E’ un buon punto – ha ammesso – conquistato contro una squadra molto fisica e grintosa. Per noi era la prima gara su un terreno in erba sintetica, ma devo dire che ce la siamo cavata anche bene. Ai miei compagni ho detto che certamente in questo girone ci sono squadre molto forti, attrezzate e ambiziose, ma noi siamo l’Alma Juve Fano e devono rispettarci. Mi è dispiaciuto uscire proprio mentre serviva stringere i denti, ma ho avuto un problema al ginocchio che si è gonfiato e ho preferito non rischiare. I miei compagni sono però stati straordinari e si sono aiutati a vicenda, anche in inferiorità numerica. L’espulsione di Gonzalez sicuramente ha un po’ rovinato i nostri piani, costringendoci a difendere di più, ma alla fine non abbiamo sofferto troppo e con Tenkorag siamo anche andati vicini al vantaggio. Sono veramente orgoglioso di essere il capitano di questa squadra e sono certo che presto risaliremo la classifica. Voglio ringraziare i nostri tifosi – ha concluso Urbinati – che anche oggi hanno ‘macinato’ chilometri per venire ad incoraggiarci. Stiamo lavorando duro, sappiamo che dopo il cambio dell’allenatore adesso toccherà a noi fare qualcosa di più. Sono felice per l’arrivo di Sedrick Kalombo, che già oggi (ieri, ndr) ha mostrato le sue qualità. Lui è di Fano e sente ancora di più l’importanza di indossare questa maglia, ma inserirsi in questo gruppo fantastico è veramente facile. Ci sarà utile sia in termini di gol che di assist".

v. r.