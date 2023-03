Cappello d’Oro, Buratti in testa alla classifica

L’argento del Gp San Giuseppe vale il primato in classifica a Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli). Il ventunenne udinese (già con il passaporto professionistico in tasca) torna leader del Cappello d’Oro, che ha dominato l’anno scorso. L’oro di Montecassiano pone il ventiquattrenne ferrarese Nicholas Tonioli (Cablotech Biotraning - Bologna) sul secondo gradino del circuito élite – under 23 gestito dalla Work Service – Vitalcare – Distretto del Cappello presieduta da Demetrio Iommi. A pari merito con il corridore di Cento è l’aretino Francesco Della Lunga (Colpack Ballan CSB, squadrone lombardo), mattatore della tappa inaugurale, la Firenze – Empoli, Memorial Renzo Maltinti. Il bronzo di Davide De Pretto (ancora ventenne vicentino di Piovene Rocchette) nella prima classica marchigiana del 2023 inserisce al quinto posto in graduatoria l’alfiere della trevigiana Zalf Euromobil Désirée Fior, vincitore della Milano-Sanremo maceratese, nonché terzo all’Europeo nel 2022, dopo essere stato anche tricolore juniores. Denso di significati il podio del 62° Gp S. Giuseppe, specialmente quando a premiare i medagliati è salito sul palco Giorgio Felice Calcabrini, storico patron-promotore-speaker della corsa montecassianese. In chiave tecnico-agonistica, rilevante il nono posto della seconda tappa ed il dodicesimo in classifica del diciottenne già azzurro Diego Bracalente, talento cresciuto nel vivaio della Scap Trodica di Morrovalle. Il 32° Trofeo Cappello d’Oro, dopo le prove in Veneto ed Emilia Romagna, tornerà nella nostra regione con la Duegiorni Marchigiana di Castelfidardo, sabato 27 e domenica 28 maggio.