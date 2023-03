Cappello d’Oro, Della Lunga davanti a Nencini e Buratti: spazio al giovane Bracalente

Il Cappello d’Oro sorride con il capoclassifica del prestigioso circuito élite - under 23. Positivo l’esordio organizzativo della 32ª edizione, gestita dalla Work Service-Vitalcare del presidente Demetrio Iommi. Possente lo sprint del ventunenne aretino sul rettilineo della Firenze-Empoli. Francesco Della Lunga è il primo leader della stagione del copricapo, che taglierà il traguardo a ottobre, dopo aver inanellato tutte le tappe maceratesi e marchigiane. Il lombardo Team Colpack Ballan Csb si pone al comando nell’agone delle società (Gp Mille Cappellini). Nell’atto inaugurale del Cappello d’Oro-Memorial Paolo Piazzini-Memorial Franco Bellucci, la scuderia bergamasca è organizzata nel condurre le operazioni della classica d’apertura, mettendo in mostra anche il giovane talento Diego Bracalente, cresciuto nella Scap Trodica di Morrovalle con cui ha chiuso la lunga parentesi delle categorie giovanili, vestendo anche la maglia della Nazionale. Della Lunga (15 punti) vanta ora 3 lunghezze sul corregionale fiorentino Tommaso Nencini (Hopplà-Petroli Firenze-Don Camillo) e 5 su Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli). Classifica: 1.Francesco Della Lunga (Colpack Ballan Csb) p.15; 2.Tommaso Nencini (Hopplà-Petroli Firenze-Don Camillo) p.12; 3.Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli) p.10; 4.Francesco Carollo (Mg.K Vis-Colors for Peace) p.8; 5.Francesco Di Felice (Maltinti Lampadari-Banca Cambiano) p.6; 6.Manuel Oioli (Q36.5 Continental Team) p.5; 7.Simone Impellizzeri (Aries Cycling Team) p.4; 8.Anders Foldager (Danimarca, Biesse-Carrera) p.3; 9.Mosca Raffaele (Q36.5 Continental Team) p.2; 10.Travis Stedman (Sudafrica, Q36.5 Continental Team) p.1.

Umberto Martinelli