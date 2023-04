Cappello d’Oro, in testa c’è Della Lunga

In evidenza il velocista Francesco Della Lunga, primo ad indossare la maglia biancoceleste di leader del Cappello d’Oro, con l’autorevole volata nella classica d’apertura Firenze – Empoli, Memorial Renzo Maltinti. "Sto anche studiando per diventare pilota d’aereo" chiosa il ventunenne sprinter aretino, uomo di punta del lombardo Colpack Ballan CSB, che guida la classifica delle società (Gp Mille Cappellini) e che molto crede nell’ancora diciottenne debuttante Diego Bracalente, cresciuto nella Scap Trodica di Morrovalle e già capace anche del settimo posto nella classica gara montecassianese. Dopo quattro prove, sul secondo gradino del Trofeo Cappello d’Oro – Memorial Paolo Piazzini – Memorial Franco Bellucci stazionano il friulano Nicolò Buratti e l’emiliano Nicholas Tonioli (vincitore a Montecassiano e nono a Reda di Faenza). Il circuito élite – under 23 sta vivendo la primavera della 32ª edizione.

Classifica Cappello Oro

1.Francesco Della Lunga (Colpack Ballan Csb) p.27; 2.Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli) p.22; 3.Nicholas Tonioli (Cablotech Biotraining Cycling Team) p.17; 4.Giosuè Epis (Zalf Euromobil Désirée Fior) p.16; 5.Lorenzo Nespoli (Team Colpack Ballan) p.m. Davide Persico (Colpack Ballan) p.15; 7. Roman Ermanov (Russia, Meblo Jogi Pro-Concrete, Slovenia) p.m. Tommaso Nencini (Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo) p.12; 9.Edoardo Francesco Faresin (Zalf Euromobil Désirée Fior) p.m. Davide De Pretto (Zalf Euromobil Désirée Fior) p.10.

Classifica Gp Mille Cappellini: 1.Team Colpack Ballan Csb p.61; 2.Zalf Euromobil Désirée Fior p.37; 3.CTF Cycling Team Friuli p.31; 4.Hopplà - Petroli Firenze - Don Camillo p.20; 5.Cablotech Biotraining Cycling Team p.17; 6.Biesse Carrera p.16; 7.Meblo Jogi Pro-Concrete, Slovenia p.12; 8.Aries Cycling p.10; 9.Team Technipes EmiliaRomagna p.m. Trevigiani Energiapura Marchiol, MG.K Vis - Colors for Peace, Q36.5 Continental Team p.8.

Umberto Martinelli