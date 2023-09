Carboni uno-due: La Castelfrettese affonda il Biagio a Falconara

CASTELFRETTESE

0

BIAGIO NAZZARO

2

CASTELFRETTESE: Sollitto, Mazzarini, Capitani, Simone (35’ st Lucchetti), Sampaolesi Y., Brunori (30’ st Fratesi), Ginesi (16’ st Grilli), Garuti (27’ st Bartolini), Rocchi, Sampaolesi M., Beta (16’ st Arsendi). All. Fenucci

BIAGIO NAZZARO: Sartarelli, Pacenti, Agostinelli (35’ st Terranova), Brocani, Ortolani M., Cecchetti, Borocci (41’ st Angelani A.), Cardinali, Pieralisi (16’ st Canulli), Carboni (33’ st Petoku), Montagnoli (25’ st Parasecoli). All. Domenichetti

Arbitro: Animento di Macerata

Reti: 40’ pt e 17’ st Carboni

La prima di Coppa Italia di Promozione va alla Biagio Nazzaro. Una doppietta del centrocampista Marco Carboni fa esultare i rossoblu ipotecando così il passaggio agli ottavi di finale. Finisce con l’esultanza ospite il tanto atteso derby tornato dopo tredici anni. Un gol per tempo per la Biagio con Carboni che prima finalizza la percussione sulla destra di Borocci e poi raddoppia in rovesciata.