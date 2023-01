Carnevali sogna la convocazione dopo l’infortunio

Il mercato dicembrino del Chiesanuova ha visto l’uscita del secondo portiere Pedol, andatosene lasciando un ottimo ricordo dal punto di vista umano, e la società non lo ha rimpiazzato. Nessuna dimenticanza, il 2023 infatti vede il ritorno tra gli effettivi di Gioele Carnevali, estremo difensore classe 1990 che era stato titolare dal stagione 2018. Poi lo scorso 29 maggio la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e la promozione del baby (2002) Zoldi a titolare nella fase clou, compresa la finalissima playoff contro Portuali nonché queste prime partite di Eccellenza. Da qualche settimana Carnevali si sta allenando con il gruppo e domenica potrebbe avere la prima convocazione da parte di mister Giacometti. "Speriamo che il peggio sia alle spalle – esordisce il portiere – la riabilitazione è andata bene, il ginocchio risponde nel modo giusto e sto cercando di rimettermi in forma. Al momento sto al 60%". Si aspetta la convocazione? "Magari. A prescindere comunque seguirò i compagni a Montefano". Zoldi sta facendo egregiamente, accetterà la panchina? "Sì perché prima di tutto viene la squadra. Inoltre Matthias finora è stato brillante ed anzi il mio obiettivo, essendo più vecchio, è di farlo crescere". Ripresa tosta domenica a Montefano. "Molto – conclude – loro in casa hanno un rendimento pazzesco. Per noi comunque, da matricola, ogni gara è dura e cercheremo di giocarcela anche là".

Andrea Scoppa