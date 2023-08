Carpani è rimasto, Ricci per la difesa, Peretti in crescita La Recanatese, fondata nel 1923, è guidata dal presidente Adolfo Guzzini con il vice Angelo Camilletti. La squadra gioca le partite casalinghe allo stadio Tubaldi di Recanati. La rosa per la stagione 2023-2024 è diretta dal direttore tecnico José Cianni e allenata da Giovanni Pagliari.