Carpani gioca con intelligenza, Morrone entra e dà equilibrio

Meli 7: compie alcuni spettacolari interventi e poi la ciliegina sulla torta, ovvero il rigore parato a Merkaj nel finale del match. Questo pareggio è per buona parte merito suo.

Vona 7: bravo a sbucare alle spalle di tutti sul calcio d’angolo e a mettere alle spalle del portiere avversario un pallone che fa gioire moltissimo anche i tifosi della Reggiana.

Ferrante 6: fa buona guardia in quasi tutti gli attacchi della Virtus Entella anche se con qualche sbavatura.

Marafini 6: corre, si sacrifica, combatte ma dimostra di essere quasi sempre in controllo.

Raparo 5: sfiora un clamoroso autogol al termine della prima frazione, poi mister Pagliari lo fa uscire (Morrone 6: contribuisce a dare maggiore solidità al reparto. Un ingresso azzeccato perché aiuta la Recanatese a risalire la china).

Senigagliesi 6: parte molto bene e si rende pericoloso dalle parti della porta avversaria, poi si spegne un po’ alla distanza e nella ripresa viene richiamato in panchina (Guadagni 6: tiene bene il campo e combatte su ogni pallone, soprattutto quando l’Entella si lancia in avanti per l’assalto finale).

Alfieri 5.5: qualche pallone sbagliato e qualche errore di troppo offuscano la sua prestazione. Soffre la maggiore verve degli avversari nel suo reparto.

Ferretti 5.5: anche per lui più ombre che luci: gioca pochissimi palloni ed è spesso lontano dalla manovra (Quacquarelli 6: un supplemento di grinta e di energia laddove era assolutamente necessario).

Carpani 6.5: svaria su tutto il fronte, si rende pericoloso, gioca in maniera intelligente: una vera spina nel fianco per gli avversari (Marilungo ng).

Guidobaldi 6: anche lui parte molto bene nella prima frazione, poi tira un po’ il fiato e mister Pagliari lo richiama (Giampaolo 6: dà il suo contributo nel tenere alta la squadra in uno dei momenti più difficili).

Sbaffo 6.5: peccato per la traversa colpita nel finale di partita. Per come ha giocato e per come si è dato da fare, avrebbe certamente meritato anche la gioia personale.

All. Pagliari 6.5: schiera una buona Recanatese, è bravo a capire quando effettuare i cambi e non ne sbaglia neanche uno. Centra un buon pari su un campo difficile e domenica si gioca il tutto per tutto.