"Carrara: La fortuna prima o poi girerà dalla nostra"

Marco Donadel (foto) è amareggiato, nel fine partita, ma difende la prestazione dei suoi ragazzi: "A Carrara non potevamo pretendere di dominare novanta minuti – attacca il tecnico dorico –. Quando giochiamo con coraggio, alzandoci, come facciamo spesso, poi qualcosa dietro possiamo concedere. Due occasioni su cross e per il resto non abbiamo sofferto niente, mentre abbiamo creato qualcosa, qualche tiro, qualche bella ripartenza. Una partita bella, combattuta, rovinata da qualche scelta. Capisco la direzione di gara ma non riesco a capire le ammonizioni, dopo venti minuti, per un fallo laterale, per perdita di tempo, mi sembra assurdo, bisogna capire i momenti del match. Però abbiamo avuto del tempo per lavorare e siamo pronti a trasformarci se andiamo sotto di un uomo come se gli altri vanno sotto. Nella ripresa sapevamo cosa fare, i ragazzi hanno reagito subito, abbiamo avuto subito due occasioni anche in dieci contro undici, vuol dire che i ragazzi ci sono, che hanno sofferto. Forse è il periodo, forse siamo noi. Qualcosa c’è che non va, perché abbiamo perso. Però porto via tanto tanto spirito giusto, tanta voglia dei ragazzi e più sensazioni positive che negative, da una trasferta comunque difficile".

Sul gol incassato in extremis Donadel prosegue: "Gli unici due tiri della Carrarese puliti nel secondo tempo sono quelli in fuorigioco, il resto sono tiri da fuori, quando sei con un uomo in meno devi giocare così. I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo battuto calci d’angolo, abbiamo tirato in porta, fatto ripartenze pericolose, Martina, Spagnoli, la palla di Gavioli, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Purtroppo i sei minuti di recupero sono diventati otto, e con il giocatore che prende una botta in testa prima non si ferma il gioco e poi non lo si fa rientrare fino a partita ultimata. Continuiamo ad accettarlo come i gol di mano, come i rigori netti e andiamo avanti. La sorte prima o poi girerà dalla nostra parte".