Cartechini: "Il blitz è stato importantissimo"

Dalla partita più importante per la classifica e le ambizioni playoff, a quella più sentita dai tifosi. Trodica non poteva giungere meglio al derby di domenica contro Potenza Picena, lo farà da terzo in solitario dopo l’entusiasmante 0-2 di Campiglione contro il Monturano. Una prova di forza nello scontro diretto per il podio e contro una compagine sì in calo, ma accreditata in estate come l’anti Civitanovese. In questo momento la squadra di Busilacchi è perfetta: 5 risultati utili, nuovo assetto che non subisce reti, pure un portiere che para rigori (sullo 0-1) e pedine ritrovate dopo infortuni come Cartechini. "Il blitz – afferma il mediano – è stato importantissimo, nel primo tempo ci avevano creato grattacapi, poi nella ripresa abbiamo trovato le contromisure. Fatone è stato grande sul rigore anche perché non lo ha respinto ma parato evitando pericoli. So bene che i tifosi vogliono la vittoria domenica, daremo ancora di più. La priorità restano i playoff e dobbiamo stare attenti perché il margine di errore è basso".

Andrea Scoppa