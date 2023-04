Carucci: "È una gara da tripla Camerino-Elpidiense Cascinare"

Fabio Carucci, allenatore della Folgore Castelraimondo, presenta la 13ª giornata del campionato di Prima categoria. Occhi puntati sul big match Camerino-Elpidiense Cascinare, la seconda ospita la prima che ha 6 punti di vantaggio. "Nel Camerino – dice il tecnico della Folgore – la differenza può essere data da Duca e dalla difesa, gli ospiti hanno diversi elementi che possono lasciare il segno anche se spesso ci pensa Castellano a fare gol. Entrambe le squadre hanno elementi che possono fare gol e sono abili sui calci piazzati".

Appignanese-Urbis Salvia: "È una partita difficile per squadre con differenti traguardi, vedo comunque favorita l’Appignanese".

Caldarola-Elfa Tolentino: "Ecco un’altra gara in cui i punti sono pesanti, per me alla fine potrà essere un pareggio".

Camerino-Elpidiense Cascinare: "È la classica gara da tripla. Per il Camerino è forse l’ultima occasione per provare a vincere il campionato, ma gli ospiti dispongono di due risultati su tre e sono anche un po’ favoriti dall’esperienza dei giocatori".

Esanatoglia-Cska Amatori Corridonia: "Per l’Esanatoglia è un’occasione d’oro e non sbaglierà sul proprio terreno dove ha ha costruito la salvezza".

Montecosaro-Folgore Castelraimondo: "Per noi il quinto posto è un risultato eccezionale, troveremo di fronte un avversario molto motivato lottando per assicurarsi un piazzamento migliore per i playout".

Portorecanati-Vigor Montecosaro: "Sono quelle gare che piace giocare affrontandosi formazioni che non hanno più nulla da chiedere, ci sono le premesse per assistere a un match spettacolare che potrebbe finire in parità ma con tanti gol".

Sarnano-Cingolana San Francesco: "Come organico e ultimamente come rendimento non sono poi così distanti. Potrebbe conquistare i 3 punti il Sarnano facendo valere il fattore campo e la necessità di vincere per alimentare speranze di salvezza".

Montemilone Pollenza-Settempeda: "È una gara con motivazioni differenti, penso che possa finire in pareggio".