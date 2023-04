Casette Verdini schiaccia la Futura 96: playoff pieni

5

FUTURA 96

1

: Grifi, Donnari (10’ st Ghannaoui), Marziali, Lami (30’ st Capozzucca) Tacconi, Tidei, Tidiane, Russo, Ulivello (15’ st Ramadori), Malaccari (20’ st Sejfullai), Romanski (17’ st Ribichini). All. Lattanzi.

FUTURA 96: Bonifazi, Malavolta (1’ st Vicomandi) , Gentile, Conte, Vallasciani, Smerilli (1’ st Santarelli), Murazzo, Marozzi, Pistelli (9’ st Antonini), Mannozzi (28’ st Minnucci), Salvati (28’ st Nepi). All. Rogante.

Arbitro: Cacchiarelli di S. Benedetto.

Marcatori: 5’ Romanski, 33’ autogol di Smerilli, 35’ Romanski, 44’ Ulivello, 73’ Ribichini, 75’ Nepi.

Note: ammoniti Marziali e Pistelli.

La partita diventa a senso unico fin dai primi minuti. Già al 5’ i locali trovano l’1-0 con Romanski, ma restano sempre con il piede sull’acceleratore e raddoppiano grazie a un autogol di Smerilli. I ragazzi di Lattanzi non vogliono fermarsi, soprattutto Romanski che al 35’ mette a segno la doppietta. Manca il cannoniere Ulivello all’appello con il gol e alla fine del primo tempo (44’) il bomber dice ’presente’ e mette la firma sul tabellino. Nella ripresa la contesa appare più equilibrata, numerosi i cambi tra i padroni di casa e Lattanzi fa la mossa giusta con Ribichini che al 73’ trova il 5-0 con un gran colpo di testa. Dopo due minuti la Futura 96 realizza il gol della bandiera con Nepi. Pieni playoff per il Casette Verdini, mentre è zona rossa per la Futura 96.