"Castel di Lama una tappa importante"

"Vogliamo tenerci lontano dalla zona playout e per questa ragione la sfida di oggi a casa del Castel di Lama è molto importante perché dobbiamo lasciare alle nostre spalle le formazioni che stanno sotto di noi". È quanto dice Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini, che chiede alla squadra attenzione contro un avversario che all’andata ha conquistato i 3 punti. "In quella partita – ricorda il diesse – abbiamo incontrato difficoltà sulle palle inattive che loro hanno saputo sfruttare al meglio ribaltando il risultato. Inoltre oggi dovremo adattarci sin dal fischio iniziale a un campo differente dal nostro essendo piccolo e in sintetico". È un Casette Verdini in fiducia come dimostrano gli ultimi risultati. "Dobbiamo continuare con questo passo mettendo ogni volta in campo tanta determinazione". L’allenatore Lattanzi potrà contare su tutta la rosa, compreso l’attaccante Ulivello che rientra dalla squalifica.