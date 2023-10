Castelfidardo, Filottrano: i sogni di gloria si infrangono sul palo. Il Montefano si prende un punto

CASTELFIDARDO

0

MONTEFANO

0

CASTELFIDARDO: Elisei, Morganti, Fabbri, Nacciarriti L., Imbriola, Rotondo, Fossi (15’ st Kurti), Miotto, Nanapere (25’ st Piazze), Nacciarriti E., Braconi (45’ st Camara). Panchina: Schirripa, Coppi, Pedini, Fabiani, Cannoni, Catalani. All. Giuliodori.

MONTEFANO: David, Calamita, De Luca E. (10’ st De Luca G.), Alla, Monaco, Postacchini, Latini (25’ st Guzzini), Di Matteo (43’ st Cingolani), Papa (31’ st Stampella), Palmucci, Bonacci. Panchina: Bentivogli, Valler, Marasca, Toro, Camilloni. All. Mariani.

Arbitro: Animento di Macerata.

Un altro 0-0 per il Castelfidardo, il secondo di fila e ancora casalingo. Dopo la Sangiustese Vp è il Montefano a bloccare i fidardensi al San Giobbe di Filottrano dove il Castelfidardo sta giocando le partite interne per via dell’indisponibilità del Mancini. La formazione allenata da Giuliodori crea il primo pericolo al 23’ con un tiro dalla distanza di Rotondo che però non inquadra la porta. Alla mezz’ora sono ancora i padroni di casa a tentare la via della rete con Nanapere, nuovamente dal limite, ma l’ex David respinge il pericolo. Un paio di azioni e poco più nella frazione iniziale. Il pubblico spera in un secondo tempo più movimentato, ma il canovaccio non cambia. È sempre il Castelfidardo a provarci maggiormente, ma Fabbri e compagni non sono neanche fortunati. Alla mezz’ora l’equilibrio sembra spezzarsi quando Piazze tenta la conclusione dall’interno dell’area. Dalla tribuna i tifosi biancoverdi sognano la rete, ma la palla incoccia sul palo. Nessuna particolare emozione poi fino al triplice fischio per il secondo pareggio di fila dei fidardensi che in classifica salgono a quota nove punti, quarti da soli. Il Castelfidardo è l’unica squadra ancora imbattuta nel massimo campionato regionale, vista la pesante sconfitta di ieri casalinga dell’Urbania. Il Montefano è quinto con otto punti. Nel prossimo turno Castelfidardo sul campo del Chiesanuova, mentre il Montefano ospiterà il Tolentino.