Castelfidardo, tre punti per la salvezza diretta: retrocede il Fabriano

2

FABRIANO CERRETO

1

: David, Coppi, Fabbri, Francesconi (28’ st Goma), Fabiani, De Min, Crescenzi (39’ st Suarato), Guella, Braconi, Ristovski (44’ st Galli), Cognigni (47’ st Testa). Panchina: Niccolini, Strologo, Gatto, Fermani. All. Giuliodori.

FABRIANO CERRETO: Santini, Stortini (24’ st Paoletti), Carnevali, Nunzi (44’ st Franconi), Lucarino, Lispi, Capristo, Gabrielli, Bezziccheri, Magnanelli (16’ st Carmenati), Gubinelli. Panchina: Bruni, Useini, Potea, Santinelli, Mulas, Paoletti, Barilaro. All. Destro.

Arbitro: Ercoli di Fermo.

Reti: 28’ pt Cognigni, 19’ st Bezziccheri (rig), 41’ st Ristosvki.

Note: espulso al 49’ st Paoletti per doppia ammonizione Castelfidardo.

Lo scontro da brividi premia il Castelfidardo. I fidardensi con la vittoria festeggiano la salvezza diretta, piange invece il Fabriano Cerreto che retrocede in Promozione per la regola dei dieci punti di differenza in classifica. Il Castelfidardo approccia bene. Crescenzi scalda i guantoni a Santini su calcio di punizione dai 20 metri. Poi ci prova Braconi un paio di volte, ma Santini fa buona guardia. Il gol sembra nell’aria. Fabbri lo sfiora con un sinistro al volo da metà campo al 24’. Ma ci pensa Cognigni a sbloccare il risultato con un rasoterra. Al 19’ della ripresa Bezziccheri – che ci aveva provato in precedenza di testa a superare David – pareggia su rigore (procurato da Gubinelli). Il Castelfidardo tenta il tutto per tutto. Mister Giuliodori fa entrare Goma e proprio dai suoi piedi arriva l’assist per Ristovski che al 41’ non può sbagliare per il gol salvezza del Castelfidardo che condanna i cartai alla retrocessione.