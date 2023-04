Categoria in tasca per un’altra stagione: "Che orgoglio"

Obiettivo centrato per la Sangiustese che si assicura la permanenza nella massima categoria regionale, con una giornata di anticipo, grazie ad una larga vittoria (4 a 1) otten.uta ai danni della Jesina. Una salvezza arrivata sul prato di casa, e non senza momenti di sofferenza, poi gestiti, nonostante una lunga inferiorità numerica. "Abbiamo giocato in dieci uomini per più di 70 minuti – ha analizzato il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti –. La squadra ha dato veramente tutto in campo e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Questo è un risultato che, per come è si è sviluppata l’annata, è grande. Senza dubbio ci sono state delle fasi di grande sofferenza. Da parte nostra però ogni situazione è andata come doveva andare; pertanto, sono soddisfatto della prestazione dei singoli". Eppure, non è stato così semplice per la truppa rossoblù conquistare i tre punti: i leoncelli, infatti, erano passati avanti con l’ex di turno Iori, prima che due fiammate di Merzoug segnassero il cercato sorpasso. Ma intorno alla mezz’ora l’espulsione rimediata da Proesmans avrebbe potuto far saltare piani e nervi. Iuvalè e compagni però non hanno mai vacillato. Anzi, quasi non curanti dell’uomo in meno, hanno incrementato il vantaggio con la doppietta di Tonuzi, senza poi rischiare niente. "I nostri avversari non ci hanno regalato nulla – ha chiosato mister Morganti –. Eravamo consapevoli che di fronte avremmo trovato una compagine con dei giocatori di valore, ecco perchè sono ancora più felice della prova fornita dal gruppo".

d. p.