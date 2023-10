Cbf Balducci al lavoro: "Pensiamo a Cremona"

"C’è da prepararsi per la gara a Cremona con tranquillità. Siamo tornate in palestra dopo la sconfitta all’esordio con lo spirito di chi vuole ritrovare i propri meccanismi di gioco". Giulia Bresciani, esperto libero della Cbf Balducci Macerata, guarda avanti tenendo a mente la sconfitta interna contro il Montecchio Maggiore nella prima giornata del campionato di A2 di volley femminile. "Abbiamo fatto un precampionato – ricorda la giocatrice – in cui tutto è andato molto bene, quindi forse non eravamo abituate a trovare qualcuno che ci mettesse realmente in difficoltà e diciamo che l’abbiamo pagata".

Domenica contro Montecchio Maggiore le maceratesi hanno avuto subito un assaggio di come sarà il campionato in cui occorrerà farsi trovare pronte in ogni occasione, non accusare cali di tensione e stare sempre sul pezzo. "Si tratta – spiega – di un torneo combattuto, in questa fase le formazioni si stanno assestando e ci vorrà ancora del tempo per capire in quale fascia collocarle. Ai blocchi di partenza si sono presentate formazioni attrezzate e toste. Ci attende una stagione lunga in cui ogni partita è importante e diversa dalle altre".

Domenica c’è la sfida a Cremona e da domani si analizzerà nel dettaglio le caratteristiche della formazione lombarda, ma occorrerà prima di tutto ritrovare quelle certezze che hanno caratterizzato i test estivi ed essere più incisive in battuta. "Noi – la giocatrice ripensa al match d’esordio anche perché certi errori non dovranno essere commessi – non abbiamo battuto benissimo, loro hanno giocato spesso con palla in mano e quindi il nostro sistema muro-difesa ha faticato in tal senso. Siamo state frettolose, a volte abbiamo magari commesso qualche errore, sicuramente dovuto anche alla loro pressione".