Cbf Balducci, brillano le formazioni Under 16 e Under 14

Vincono l’Under 14 e l’Under 16 della Cbf Balducci Macerata il torneo "Marche International Volley Cup" organizzato dalla Ciù Ciù Offida Volley: si sono sfidate 24 squadre provenienti da tutta Italia. L’Under 14 e l’Under 16 si sono aggiudicate il successo finale contro Junior Folignano e Athena San Benedetto. Quarta l’Under 18, sconfitta in semifinale dopo una lunga battaglia dalla Masi Bologna, vincitrice poi del torneo. L’Under 14 è formata dalle seguenti giocatrici: Linda Acciarri, Minerva Aleandri, Aurora Biondi, Lucrezia Calisti, Alessia Capodacqua, Viola Garbuglia, Kiria Ivaldi, Veronica Mazzoni, Maria Laura Mennecozzi, Giulia Nardoni, Giada Paolini, Stella Maria Rinaldesi, Luce Spernanzoni, Gaia Strappini. L’Under 16 è formata da Alice Amurri, Agnese Ascenzi, Sofia Bellezze, Alessia Contigiani, Sara Costantini, Matilde Fabbroni, Rachele Pasquinelli, Viola Ponzelli, Chiara Salvucci, Stella Sgolastra, Chiara Tartabini, Cristina Andrea Teloni, Maria Viola Tittarelli, Elena Torresi. Premiate Spernanzoni (Under 14) come miglior opposto e Amurri (Under 16) come miglior schiacciatrice. Soddisfatto Nicola Bacaloni, responsabile tecnico del vivaio maceratese.