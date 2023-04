Cbf Balducci, colpo per l’A2: presa la centrale Alessia Mazzon

La centrale Alessia Mazzon, classe 1998 e alta 184 cm, è il primo volto nuovo della Cbf Balducci per il campionato di A2 di volley. La società ha ufficializzato l’ingaggio della giocatrice con un’opzione per l’anno successivo. "Sono felice – dice la giocatrice – di fare parte di una società nota e stimata. Il progetto è molto ambizioso ed era proprio quello che cercavo, dopo la stagione passata al Saint-Raphaël mi sento cresciuta e pronta per rimettermi in gioco in Italia con la solita grinta ed energia. In Francia ho incontrato tante persone speciali che porto nel cuore, che mi hanno aiutata e fatta crescere, un’esperienza che non dimenticherò e, magari in futuro, potrei pensare di nuovo di spostarmi all’estero. A riportarmi in Italia è stato il progetto di Macerata, mi ha creato da subito un grande entusiasmo e ho deciso di tornare senza pensarci due volte. Ho tanta voglia di giocare ogni partita con la grinta e la determinazione giuste, non vedo l’ora di iniziare con la squadra e con una società di cui tutti mi hanno parlato benissimo, ho anche l’esempio di mia sorella Giorgia che mi ha sempre riferito della serietà e disponibilità della Cbf Balducci. Sarà entusiasmante tornare a giocare con persone che già conosco e spero di trovare una squadra unita ma soprattutto agguerrita". Mazzon vanta quattro stagioni in A2 con Trento, San Giovanni in Marignano e Mondovì, oltre all’avventura appena conclusa in Francia.