Cbf Balducci dominata Il derby va a Vallefoglia

ZMEGABOX

3

CBF BALDUCCI

0

MEGABOX OND.SAVIO VALLEFOGLIA: Piani, 6 Carraro n.e., D’Odorico 13, Sirressi (L), Aleksic 8, Papa n.e., Mancini 10, Hancock 6, Barbero, Berti n.e., Kosheleva 16, Borelli (L), Lutz.

CBF BALDUCCI MACERATA: Cosi 5, Napodano, Fiori (L), Abbott 9, Greco (L), Ricci 2, Quarchioni n.e., Okenwa n.e., Molinaro 5, Milanova n.e., Fiesoli 4, Malik 13, Poli n.e., Dijkema. All. Paniconi.

Arbitri: Frapiccini e Luciani di Ancona.

Parziali: 25-16 (23’), 25-21 (26’), 25-17 (27’)

Note: Vallefoglia 9 battute sbagliate, 4 ace, 13 muri vincenti, 51% in attacco, 39% in ricezione (13% perfette). Macerata 10 battute sbagliate, 1 ace, 2 muri, 33% in attacco, 41% in ricezione, 8% perfette).

Un fine di girone di andata da dimenticare per la Cbf Balducci: torna a mani vuote dal derby con la Megabox ed è in fondo alla classifica. La partita non è mai discussione: le locali dominano in ogni fondamentale. Coach Paniconi sceglie in partenza Ricci in regia (per Dijkema alcuni ingressi in seconda linea), Malik opposta, Cosi-Molinaro centrali, Abbott-Fiesoli in banda, Fiori libero. Per coach Mafrici Hancock-Piani, Mancini-Aleksic, Kosheleva-D’Odorico, Sirressi.

Si parte. Il muro di Vallefoglia fa la differenza prima con Kosheleva poi con D’Odorico (7-4), la Cbf Balducci difende molto ma non mette la palla a terra. Il punto di Fiesoli (9-8) apre uno spirglio, subito chiuso da Kosheleva (12-8). Le pesaresi continuano a spingere dai nove metri (16-10) mettendo in difficoltà la ricezione, Molinaro e Malik provano a scuotere la squadra (20-16) ma il muro Megabox è implacabile (25-16). Sono 7 i muri vincenti di Vallefoglia a fine set.

La Megabox parte forte nel secondo set col turno al servizio di Aleksic (5-2), Abbott risponde dai nove metri, Fiesoli si fa trovare pronta a filo rete (8-7) e Molinaro trova l’ace del 9-9. Ora le arancio-nere hanno continuità in cambio palla con Malik e Abbott (14-14) e sorpassano su muro di Ricci su D’Odorico (15-16). Un muro su Malik e il successivo errore dell’israeliana spingono Vallefoglia sul 19-16. Sul 20-18 entra Dijkema per Ricci nel giro in seconda linea ma le pesaresi non tolgono il piede dall’acceleratore e chiudono 25-21 con Piani. Le migliori percentuali in attacco della Megabox e i 3 muri più 3 ace fanno la differenza.

Il muro Megabox riprende a spingere nel terzo set (3-0), Hancock piazza l’ace (5-1) e le pesaresi acquisiscono un vantaggio consistente che poi gestiscono con fluidità. La partita ormai è completamente in mano delle padrone di casa (21-12). il set si chiude 25-17.