Cbf Balducci e Dijkema si separano Giorni di lavoro per il ds Storani

Si separano le strade tra la Cbf Balducci e la palleggiatrice olandese Laura Dijkema, arrivata a dicembre a Macerata. La società in una nota ringrazia la giocatrice olandese per la grandissima professionalità e il costante impegno dimostrati in questi mesi di percorso comune. La pallavolista è destinata a rimanere nel massimo campionato italiano essendo finita nel mirino della Megabox. Sono giorni di lavoro per Maurizio Storani, diesse del club maceratese, che intanto ha raggiunto l’accordo con la schiacciatrice Alessia Fiesoli, la giocatrice resterà quindi ancora a Macerata. Ha poi messo nel mirino la palleggiatrice Asia Bonelli, impegnata con l’Itas Trentino ai playoff di A2, le centrali Alice Torcolacci, anche lei impegnata ai playoff di A2 con Brescia, e Alessia Mazzon, quest’anno in Francia con il Saint Raphael. Si è alla ricerca di una schiacciatrice e di un’opposta, entrambe dovrebbero essere straniere. Le centrali Beatrice Molinaro e Francesca Cosi, entrambe protagoniste nell’A1 con la squadra maceratese, potrebbero rimanere nella massima categoria, ma anche la Cbf Balducci confida su di loro e spera di trattenerne una. Nei giorni scorsi la società ha ufficializzato l’addio di coach Luca Paniconi che lascia la panchina dopo sei anni in cui ha raccolto molti successi, Stefano Saja è destinato a prenderne il posto dopo gli impegni nei playoff di A2 con Trento. Giocherà negli States la giovane schiacciatrice Claire Chaussee, arrivata a dicembre, che ha impressionato nella seconda parte di stagione.