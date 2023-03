Cbf Balducci, è l’ora di programmare la squadra della rinascita

È il momento di gettare senza esitazione le basi per la Cbf Balducci del futuro, cioè di una squadra che possa essere protagonista nel campionato di A2 come nei programmi dello sponsor. Del resto molte società si stanno muovendo proprio in questo momento per assicurarsi quelle giocatrici dal rendimento sicuro nei ruoli chiave, cioè quelle atlete che riescano a fare la differenza ed essere il punto di riferimento nei momenti difficili di una gara. Non manca di certo il lavoro per la dirigenza perché è questo il periodo più delicato in quanto coincide con quello delle scelte tenendo bene a mente la lezione di questa stagione.

Il campionato di A1 non è ancora finito e adesso c’è da concludere nella maniera migliore possibile una stagione che ha riservato poche soddisfazioni. A Bergamo le maceratesi sono incappate nella ventesima sconfitta in un campionato i cui numeri sono negativi sotto ogni punto di vista. "Credo – è il commento di coach Luca Paniconi sul match giocato in Lombardia – che sicuramente abbiamo avuto l’approccio giusto alla gara. Bergamo nei momenti importanti ha spinto davvero tanto ed è stata difficile arginarla. Le ragazze hanno messo tutto e da questo punto di vista abbiamo onorato l’impegno. Ci manca sempre quel qualcosa in più per tenere costante il livello che si raggiunge. C’è rammarico. ma dobbiamo continuare con dignità per terminare il campionato e oggi sotto questo punto di vista non c’è molto da rimproverarsi".