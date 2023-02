Cbf Balducci, la strada è in salita: "Con Cuneo la peggior partita"

C’è da prendere atto che il fanalino di coda Cbf Balducci ha staccato il biglietto per l’A2: lo dicono il cammino in stagione della squadra, i numeri e lo ha ribadito la pessima prestazione contro Cuneo in una partita di fondamentale importanza. È il momento per la dirigenza di iniziare a gettare le basi per il prossimo anno cercando di assicurarsi ora quelle giocatrici chiave e di valore certo per la nuova stagione perché non sempre si vincono le scommesse. "Con Cuneo – osserva uno sconsolato coach Luca Paniconi (nella foto) – abbiamo disputato la peggiore partita, mi dispiace perché si pensava che quantomeno la prova esterna con Scandicci avesse acceso la spia della determinazione. Sapevamo quanto fosse importante la gara, non averla giocata è motivo di grande rammarico". Solo la matematica tiene accesa la speranza di salvezza, un obiettivo difficile da raggiungere considerando da un lato la pessima prova con Cuneo e dall’altro che Pinerolo, penultima in classifica, ha strappato un punto in casa della corazzata Conegliano e che il Perugia, battuto a Bergamo, ha un punto di vantaggio sulle piemontesi. Domenica le maceratesi riceveranno Casalmaggiore. "Ora – dice Paniconi – c’è da metabolizzare una sconfitta così brutta. Nella posizione in cui siamo ci servono punti ma sono indispensabili prestazioni".