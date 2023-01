Cbf Balducci, l’under 14 a Bologna al torneo Pink Gen

Ci sarà anche l’Under 14 della Cbf Balducci HR Macerata tra le protagoniste delle iniziative del weekend della Final Four di Coppa Italia a Bologna. La Lega volley femminile e Master Group Sport, in collaborazione con Fipav Emilia-Romagna e il Comitato territoriale di Bologna, hanno organizzato il torneo Under14 Pink Gen: in diverse palestre dell’hinterland bolognese si affronteranno nove squadre, sette di Serie A (Lecco, Milano, Perugia, Chieri, Scandicci, Busto e Macerata) e due della zona (San Lazzaro e Ravenna). Oggi si svolgerà anche un concentramento Volley S3 con le società del territorio. I partecipanti saranno invitati alle gare dell’Unipol Arena e contribuiranno a rendere unica la cornice delle quattro partite. L’under 14 della Cbf Balducci è formata da Chiara Muzi, Giada Paolini, Alessia Capodacqua, Lucrezia Calisti, Giulia Nardoni, Stella Maria Rinaldesi, Luce Spernanzoni, Aurora Biondi, Maria Laura Mennecozzi, Minerva Aleandri, Veronica Mazzoni, Viola Garbuglia, Esther Fuemana Romagnoli, Kiria Ivaldi, Linda Acciarri, Gaia Strappini.