CBF BALDUCCI MACERATA: Esame Superato con San Giovanni

Cbf Balducci

3

San Giovannni

1

CBF BALDUCCI HR : Bresciani (L), Vittorini 4, Bolzonetti 12, Masciullo, Morandini (L), Bonelli 1, Mazzon 9, Quarchioni n.e., Busolini 5, Korhonen 12, Fiesoli 14, Civitico 4, Stroppa 4. All. Saja.

OMAG MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 14, Cabassa 5, Salvatori 2, Cangini, Ghibaudo 1, Consoli 6, Saguatti 8, Parini 7, Meliffi (L), Giacomello 3, Turco 1, Caforio (L), Nardo 13. All. Bertini.

Parziali: 25-22, 21-25, 25-17, 25-13.

Note: Macerata 9 battute sbagliate, 7 ace, 8 muri vincenti, 37% in attacco, 45% in ricezione (16% perfette). San Giovanni 14 battute sbagliate, 3 ace, 2 muri, 35% in attacco, 38% in ricezione, 10% perfette).

La Cbf Balducci chiude bene il pre-campionato aggiudicandosi il test 3-1 sulla Omag Mt San Giovanni in Marignano, diretta concorrente nel girone B della A2. Le arancionere prevalgono dopo 4 set che danno positive risposte a coach Saja in un confronto intenso in cui entrambi i tecnici danno spazio a tutta la rosa a disposizione. Coach Saja conferma Bonelli in regia, Korhonen opposta, Mazzon-Busolini al centro, Fiesoli-Bolzonetti schiacciatrici, Bresciani libero. Nel primo set ottima partenza della Cbf Balducci e poi la partita si mantiene in equilibrio (20-19) quando Mazzon spinge avanti le arancionere (23-19), Bolzonetti trova l’ace del 24-19 e sempre la centrale veneta chiude 25-22. San Giovanni spinge sull’acceleratore nel secondo set e arriva sull’1-6, complice qualche difficoltà in ricezione in campo arancionero. Le locali rimontano (8-9) e sorpassano con Korhonen (14-13), ma le romagnole piazzano un break (14-17) e allungano (16-20). Il set si chiude per le ospiti 21-25. Terzo set, le locali rimontano dopo un avvio in salita (8-8) e poi allungano il passo (20-12). Il set è nelle mani della squadra di coach Saja che chiude senza problemi 25-17. Quarto parziale con Bonelli-Stroppa, Civitico-Busolini, Bolzonetti-Vittorini, Morandini libero. Spazio al resto della rosa anche per coach Bertini. La Cbf Balducci parte a mille 8-2 e il set è saldamente nelle mani della Cbf Balducci che chiude 25-13.