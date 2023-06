Cbf Balducci, Napodano ai saluti

Si è chiusa per il libero Francesca Napodano dopo una stagione la parentesi con la Cbf Balducci. La giocatrice era stata ingaggiata per fare parte della rosa di A1 di volley. Il club ringrazia la pallavolista per la professionalità e l’impegno. Ai nastri di partenza ci sarà una Cbf Balducci con tante novità, a partire dalla conduzione tecnica affidata a Stefano Saja. Hanno trovato squadra alcune delle giocatrici della passata stagione. Si è accasata a Brescia (A2) l’opposta Polina Malik dopo due stagioni in cui ha indossato la casacca della Cbf Balducci. La palleggiatrice Maria Irene Ricci giocherà a Perugia (A2), Laura Dijkema giocherà con la Megabox Vallefoglia (A1), Claire Chaussee giocherà nel campionato statunitense.